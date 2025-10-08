Operativo cerrojo entre Bialet Massé y Carlos Paz: recuperan una moto robada

Durante la madrugada de este miércoles, personal del Comando de Acción Preventiva intervino tras un llamado que alertó sobre el robo de una motocicleta Honda Wave roja en el barrio Villa Suiza, entre Bialet Massé y Villa Carlos Paz.

Una vecina del sector observó a dos personas llevándose el rodado perteneciente a su vecina, que no se encontraba en su domicilio al momento del hecho. Con la información aportada, los efectivos montaron rápidamente un operativo cerrojo que permitió ubicar la motocicleta abandonada a pocos metros del puente Uruguay.

El vehículo fue recuperado y secuestrado por la Policía, quedando a disposición del magistrado interviniente.