Operativo en Córdoba: la FPA cerró seis kioscos de drogas y detuvo a diez personas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un importante operativo en barrio Monja Sierra de la ciudad de Córdoba, que culminó con el cierre de seis puntos de venta de drogas y la detención de diez personas, cinco hombres y cinco mujeres, todos mayores de edad.

La acción fue el resultado de cinco meses de investigaciones y se desarrolló en distintos domicilios ubicados sobre calles Julio Tristany, Raúl Riganti y Pública. Con la intervención de equipos tácticos y canes detectores, se efectuaron nueve allanamientos simultáneos que permitieron incautar 2762 dosis de marihuana, 1238 de cocaína, una motocicleta, $2.836.250 y diversos elementos vinculados a la causa.

Según fuentes oficiales, en uno de los domicilios los detenidos se encontraban fraccionando drogas al momento del ingreso policial, mientras que en otro sector algunos intentaron huir sin éxito. Uno de ellos había recuperado la libertad el día anterior por otro delito.

Interviene en la causa la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión del material secuestrado.