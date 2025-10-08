Sofocaron un principio de incendio en el barrio Colinas

Un principio de incendio se registró anoche en barrio Colinas de Villa Carlos Paz, cuando se prendieron fuego unas ramas secas y restos de basura acumulados en la calle Valle de la Luna.

Según informaron vecinos del sector, el humo comenzó a expandirse rápidamente y despertó la preocupación de quienes viven en la zona, que dieron aviso a los bomberos.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, junto a personal policial y de Seguridad Urbana, quienes lograron controlar la situación antes de que las llamas se extendieran.

Cabe destacar que una vivienda cercana no resultó afectada por el fuego debido a que se encuentra en un nivel más alto. Las causas que originaron el siniestro aún se investigan.

