Villa Carlos Paz
Sofocaron un principio de incendio en el barrio Colinas
Un principio de incendio se registró anoche en barrio Colinas de Villa Carlos Paz, cuando se prendieron fuego unas ramas secas y restos de basura acumulados en la calle Valle de la Luna.
Según informaron vecinos del sector, el humo comenzó a expandirse rápidamente y despertó la preocupación de quienes viven en la zona, que dieron aviso a los bomberos.
En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, junto a personal policial y de Seguridad Urbana, quienes lograron controlar la situación antes de que las llamas se extendieran.
Cabe destacar que una vivienda cercana no resultó afectada por el fuego debido a que se encuentra en un nivel más alto. Las causas que originaron el siniestro aún se investigan.