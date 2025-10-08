Tres autos protagonizaron un violento accidente en una avenida de Córdoba

Un fuerte accidente se registró en avenida Juan B. Justo y Góngora, en la ciudad de Córdoba, donde tres automóviles chocaron y dejaron serios daños materiales.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro se produjo hoy y movilizó a efectivos policiales y servicios de emergencia, que trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y ordenar el tránsito.

Las imágenes muestran el fuerte impacto: uno de los autos terminó con el frente completamente destruido, mientras que otro quedó con la parte trasera hundida. La zona permaneció reducida al tránsito mientras se realizaban las tareas de seguridad y limpieza de la calzada.

Hasta el momento no se informaron heridos de gravedad, y se investigan las causas que provocaron el choque.