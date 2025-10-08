Un conductor transportaba 950 kilos de pescado en el auto

Efectivos de la Sección “Ita Ibaté”, dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó” de Gendarmería Nacional, detuvieron la marcha de un automóvil en un control realizado sobre la intersección de las rutas nacionales 12 y 118, en el departamento General Paz, provincia de Corrientes.

Durante la inspección, los funcionarios percibieron un intenso olor que los llevó a revisar el interior del rodado. Allí descubrieron un cargamento de 421 tarariras, 50 bogas, 30 filetes y 14 dorados de distintos tamaños, con un peso total de 950 kilos.

El conductor no poseía ninguna documentación que habilitara el transporte ni cumplía con las condiciones de conservación requeridas. La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes dispuso el decomiso total del pescado, que fue retirado del vehículo para su disposición final conforme a la normativa vigente.