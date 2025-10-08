Un detenido y varias armas secuestradas tras un conflicto familiar en Córdoba

En la mañana de este martes, personal policial llevó adelante un operativo en una vivienda de barrio Villa Urquiza, en Córdoba Capital, que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de diversas armas de fuego y municiones.

El procedimiento se inició a raíz de un conflicto familiar. Un hombre se había acercado al domicilio de su ex pareja para retirar pertenencias personales y solicitó la presencia policial, ya que el padre de la mujer, propietario de la vivienda, poseía varias armas sin documentación.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38, una pistola 9 milímetros, tres cargadores, cartuchos de distintos calibres, un arma blanca y un rifle de aire comprimido.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.