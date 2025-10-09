Allanamientos en Córdoba: Más de cuarenta detenidos por asesinatos, robos y estafas

Múltiples allanamientos se realizaron durante las últimas horas en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, donde se detuvo a varias personas que eran buscadas por asesinatos, robos, estafas y violencia familiar. Los procedimientos fueron ordenados por la justicia y se confirmó que fueron aprehendidas más de cuarenta personas.

Los procedimientos se originaron por investigaciones activas vinculadas a los robos a choferes de aplicaciones, asaltos a motociclistas y hechos de violencia urbana, además de casos de fraude y delitos contra la vida.

Asimismo, se logró detener a cuatro sospechosos que tendrían participación en hechos de sangre ocurridos en Parque República, Villa Martínez y en la localidad de Ojo de Agua (Santiago del Estero). Además, cayeron otros dos hombres que habrían cometido una serie de estafas ligadas a falsas promociones de viajes para escuelas secundarias.

Es importante destacar que también se realizaron procedimientos por falsas amenazas de bomba a establecimientos educativos.