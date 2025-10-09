Allanamientos en Córdoba: Más de cuarenta detenidos por asesinatos, robos y estafas

Se hicieron múltiples operativos
Allanamientos en Córdoba: Más de cuarenta detenidos por asesinatos, robos y estafasLa justicia ordenó un importante despliegue policial en diversos barrios de la capital cordobesa.
Múltiples allanamientos se realizaron durante las últimas horas en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, donde se detuvo a varias personas que eran buscadas por asesinatos, robos, estafas y violencia familiar. Los procedimientos fueron ordenados por la justicia y se confirmó que fueron aprehendidas más de cuarenta personas.
Los procedimientos se originaron por investigaciones activas vinculadas a los robos a choferes de aplicaciones, asaltos a motociclistas y hechos de violencia urbana, además de casos de fraude y delitos contra la vida.
Asimismo, se logró detener a cuatro sospechosos que tendrían participación en hechos de sangre ocurridos en Parque República, Villa Martínez y en la localidad de Ojo de Agua (Santiago del Estero). Además, cayeron otros dos hombres que habrían cometido una serie de estafas ligadas a falsas promociones de viajes para escuelas secundarias.
Es importante destacar que también se realizaron procedimientos por falsas amenazas de bomba a establecimientos educativos.