Carlos Paz: un hombre fue detenido tras agredir a inspectores municipales

Un operativo del Escuadrón Motorizado Enduro de la Policía de Córdoba terminó con la detención de un hombre de 27 años en el centro de Villa Carlos Paz, luego de que protagonizara un altercado con inspectores municipales.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 en la esquina de Alberdi y San Martín, donde las cámaras de seguridad (DOMO) alertaron sobre la presencia de un hombre que se encontraba alterado e increpando al personal de inspectoria municipal.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el individuo continuaba profiriendo insultos y amenazas, por lo que intentaron calmarlo y proceder a su identificación. Sin embargo, al no deponer su actitud, fue reducido y trasladado a la Alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.