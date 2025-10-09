Choque entre una moto y un auto dejó dos heridos en barrio Los Manantiales

Un accidente de tránsito se registró en la tarde dee este miércoles en la intersección de Lisandro de la Torre y Monteagudo, en el barrio Los Manantiales de Carlos Paz.

Por causas que se investigan, un automóvil Ford EcoSport, conducido por una mujer de 52 años, impactó contra una motocicleta Honda Wave manejada por un hombre de 35 años.

Personal del CAP Carlos Paz acudió al lugar y solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas, que asistió a ambos involucrados. La mujer sufrió traumatismos leves, mientras que el motociclista presentó golpes en las piernas. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para una mejor atención.

Los vehículos fueron secuestrados por disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno, que tomó intervención para determinar las causas del siniestro.