Conmoción en Carlos Paz: Detuvieron a un presunto abusador en plena calle

Un hombre fue detenido en la ciudad de Villa Carlos Paz y se encuentra acusado de haber intentado abusar sexualmente de una menor con discapacidad, en un hecho ocurrido a fines de agosto que recién trascendió en las últimas horas. Se trata de un trabajador del volante, de aproximadamente 60 años de edad, quien sería oriundo del barrio El Parador de la localidad de Tanti.

Según la información a la que tuvo acceso EL DIARIO, una vecina circulaba con su vehículo por calle Cerro Blanco y observó movimientos extraños dentro de un remis. Al acercarse al rodado, la mujer constató la presencia de una niña, tomó una serie de fotografías y alertó de la situación al personal policial.

Cuando los uniformados arribaron al lugar y comenzaron a interrogar al sujeto, quien no supo explicar lo sucedido y comenzó a incurrir en contradicciones en su relato. La investigación continúa bajo la instrucción de la Fiscalía de Primer Turno, el hombre (que ofrecía servicio de traslado para personas con discapacidad) fue imputado y permanece privado de su libertad.

En ese sentido, trascendió que operaba sin ningún tipo de habilitación.