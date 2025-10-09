Desarticulan una red narco que operaba desde la cárcel de San Francisco

Una investigación dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, a cargo de la Dra. María Florencia Bortolussi, permitió desarticular una organización narco-criminal que operaba desde el interior del Establecimiento Penitenciario N°7 de esa ciudad. El operativo fue ejecutado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y concluyó con cuatro personas detenidas y el secuestro de drogas, dinero y elementos de fraccionamiento.

El dispositivo incluyó ocho allanamientos simultáneos en las provincias de Córdoba y Santa Fe. En el penal de San Francisco se registró la celda del cabecilla, donde se encontraba el interno que lideraba la organización. Para el procedimiento se contó con la colaboración de la can Jazmín, entrenada en detección de narcóticos.

Posteriormente, se realizaron siete allanamientos adicionales en las ciudades de San Francisco (5), Brinkmann (1) y Fronteras (Santa Fe). En los registros se incautaron 313 dosis de cocaína, 163 de marihuana, una planta de cannabis sativa, dos balanzas digitales y $7.211.000 en efectivo, además de otros elementos de interés para la causa.

Según la investigación, la banda administraba varios puntos de venta, lugares de acopio y preparación, además de un sistema de distribución y “delivery” de estupefacientes. Algunos de los implicados poseen antecedentes por narcotráfico y tentativa de homicidio.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión de todas las pruebas en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.