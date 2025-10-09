Despeñaderos: un trabajador cayó de un silo y terminó hospitalizado

Un hombre de 65 años resultó con politraumatismos tras caer desde un silo de aproximadamente tres metros de altura, en un hecho ocurrido en la localidad de Despeñaderos, departamento Santa María.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba realizando tareas laborales cuando, por causas que se investigan, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Fue trasladado de inmediato al hospital local, donde recibió asistencia médica.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro laboral y si el lugar contaba con las medidas de seguridad correspondientes.