Detuvieron a un motochorro que le robó a un transeúnte en Nueva Córdoba

Un delincuente fue detenido luego de haber robado un teléfono en Nueva Córdoba y tratar de darse a la fuga en una moto. El hecho ocurrió el miércoles pasado en horas tarde, se montó un operativo cerrojo y se logró dar con el malviviente.

La secuencia comenzó con el hecho delictivo registrado en la intersección de Boulevard San Juan e Independencia.

A partir de las descripciones aportadas por el damnificado, se hizo un seguimiento controlado de una Honda Tornado donde iba el ladrón y se logró dar con él en la zona de la Plaza España. Al momento de ser interceptado, intentó evadir el control lanzando el vehículo contra uno de los efectivos, lo que provocó la colisión con una motocicleta oficial y ocasionó un daño en el rodado.

Finalmente, fue aprehendido y se trasladó al sospechoso hasta la sede policial donde quedó a disposición de la justicia.