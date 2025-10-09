Escándalo en La Falda: un hombre caminaba desnudo por la calle tras herir a su madre

El hecho ocurrió cerca de las 8:00, cuando un hombre fue visto completamente desnudo en la esquina de La Plata y Avenida Edén. Fue finalmente detenido por la Policía en 9 de Julio y Capital Federal, tras intentar refugiarse en un supermercado.

Según informó La Estafeta Online, el hombre se negó a recibir atención médica y presentaba un cuadro de alteración mental. De acuerdo al parte de la Guardia Local, cuenta con antecedentes psiquiátricos por adicciones y minutos antes habría agredido a su madre, provocándole una herida cortante en la pierna izquierda, posible fractura y un golpe en el tórax.

El episodio generó gran revuelo en el centro de la ciudad, en plena mañana laboral. Finalmente, el hombre fue trasladado al Hospital Municipal de La Falda, donde quedó bajo custodia policial y atención médica.