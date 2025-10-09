Habló la joven abusada por un conocido periodista del Valle de Punilla

El pasado 26 de septiembre, el periodista Ariel Luna (52) fue condenado a ocho años de prisión por haber abusado sexualmente de una adolescente en 2016. La víctima rompió el silencio en diálogo con EL DIARIO y contó el calvario que vivió durante nueve años y la lucha que llevó adelante para que se haga justicia.

Luna es un destacado comunicador del Valle de Punilla, quien fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal.

La denunciante tenía 17 años cuando conoció a Luna, quien le ofreció trabajo como promotora en un boliche de la localidad de Salsacate. La adolescente obtuvo permiso de sus padres para asistir al establecimiento nocturno, sin saber que esa noche cambiaría su vida para siempre. En un determinado momento, perdió el conocimiento y cuando despertó, se encontraba junto al periodista en un hotel de la localidad de Cura Brochero.

«Me siento bastante tranquila y es un peso menos. No sé si es lo más justo, teniendo en cuenta que él estuvo diez años afuera después de lo que hizo. Pero para mí era importante llegar al juicio y poder cerrar esta etapa. La mayor parte de mi adolescencia fue vivir con lo que pasó como un castigo. Dejé la escuela, no podía concentrarme y nunca más regresé. Tenía muchos altibajos, abandoné un profesorado de baile donde tomaba las clases porque al lado vivían sus familiares y me lo tenía que cruzar. Cada vez que intentaba hacer mi vida, tenía recaídas y me encerraba. El Polo de la Mujer me ofreció acompañamiento y asistí muchos años a terapia. Mi familia y mis amigas me apoyaron mucho para salir adelante»; relató la joven, cuya identidad se mantiene en reserva.

«Cuando fui mamá, tenía mucho miedo y soñaba cosas tremendas. Se me venía la imagen de él y sentía que me miraba por la ventana, no quería dejar a mis hijos solos»; añadió.

«Yo era menor al momento del hecho y no quisieron darme un abogado de oficio porque decían que mi padre tenía un terreno y podía pagar un abogado. Nadie me informó que yo podía solicitarlo una vez que cumpliera los 18 años»; denunció.

Mientras tanto, la joven llamaba todos los meses y preguntaba si había avances en la causa. «El año pasado, entre tantas llamadas, una de las chicas que me atiende me dice: ´Después de los 18 años, te podías pedir un letrado´. Pedí un abogado querellante y la causa avanzó y salió el juicio. Yo siempre supe que lo que pasó no fue algo consentido. Cuando regresábamos, él me venía diciendo que yo me insinué y era imposible, pero con el pasar del tiempo, empecé a dudar de todo»; argumentó.

Es importante destacar que no es el primer caso de estas características que enfrenta el periodista. Luna fue denunciando nuevamente en 2022 por otra joven que asegura haber sido violada tras una presentación en San Francisco.