Horror en Posadas: rescatan animales exóticos congelados en una veterinaria

Un operativo encabezado por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones” permitió rescatar más de 100 animales exóticos vivos que eran mantenidos en condiciones de maltrato dentro de una veterinaria de la ciudad de Posadas.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron monos titi, serpientes, lagartos overo y tortugas acuáticas, entre otras especies, hacinadas y sin los cuidados básicos. Además, otros 14 animales fueron hallados muertos y congelados dentro de un freezer, lo que evidenció un cuadro de extrema crueldad.

La investigación se realizó por infracción a las leyes 14.346 de Maltrato y Actos de Crueldad Animal y 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Intervino el Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, que ordenó el secuestro de los elementos y el resguardo de los ejemplares vivos.

En el operativo también participaron agentes del Servicio de Protección Ambiental de la Región VI, la Dirección de Defensa del Ambiente y Delitos Rurales y el Ministerio de Ecología de Misiones, quienes coordinaron la asistencia y el traslado de los animales hacia centros especializados.