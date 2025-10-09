Indignación en Carlos Paz: le robaron la moto en Molinari y la recuperó pagando $1 millón

Un hecho de inseguridad con ribetes insólitos generó indignación en Carlos Paz y Cosquín. El comerciante José Ferra, oriundo de Cosquín, relató que le robaron su motocicleta Yamaha Ténéré 250, modelo 2017 durante la madrugada del domingo en el barrio Villa Anicón, de Molinari.

Tras realizar averiguaciones por su cuenta y gracias a la colaboración de vecinos que le aportaron información, Ferra logró rastrear el vehículo hasta Villa Carlos Paz, donde —según su testimonio— debió pagar un millón de pesos para poder recuperarla y regresar a su ciudad.

El comerciante contó que, a varias horas del robo, no había recibido respuestas de la Policía ni de la Justicia cordobesa, y expresó su profunda decepción ante la falta de apoyo institucional.

Ferra agradeció especialmente a las personas que lo ayudaron a recuperar la moto, destacando el apoyo solidario de vecinos que le brindaron datos clave para dar con el vehículo. “Gracias a la gente pude encontrarla; pero no a la ley, desahuciado de la ley de Córdoba totalmente”, afirmó al medio 24 Crónica Cosquín HD.

La situación despertó malestar entre los vecinos de Punilla, quienes reclaman mayor presencia policial y respuestas concretas ante el aumento de robos de motos y autos en la región.