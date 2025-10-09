La Policía encontró más de 500 plantines de cannabis en una vivienda de Córdoba

Un operativo policial llevado a cabo en horas de la tarde en el barrio Villa Nuevo Progreso terminó con la detención de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, y el secuestro de más de 500 plantines de cannabis sativa.

El procedimiento se realizó en una vivienda de la manzana 47, donde los efectivos hallaron además varios envoltorios con cogollos listos para fraccionar y una planta de aproximadamente un metro de altura.

Durante el operativo intervino personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que brindó apoyo logístico y de seguridad durante el despliegue.

La pareja fue trasladada y puesta a disposición de la Justicia, junto a los elementos secuestrados, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.