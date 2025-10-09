Grupo Especial de Operaciones Territoriales (G.E.O.T.)

Nuevo grupo especial de la Policía de Córdoba actuará en operativos complejos

La Policía provincial sumó una unidad táctica de intervención rápida para operativos complejos y eventos masivos
jueves, 9 de octubre de 2025 · 20:47

El Gobierno de Córdoba oficializó la creación del Grupo Especial de Operaciones Territoriales (G.E.O.T.), una nueva división de la Policía de Córdoba orientada a reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, con equipos de alta movilidad y preparación táctica.

El G.E.O.T. está integrado por más de 160 efectivos y dispone de 20 móviles especialmente equipados para tareas de intervención en distintos puntos del territorio. Su estructura fue diseñada para optimizar la coordinación interna, evitar superposiciones y garantizar una mayor eficiencia operativa.

Entre sus funciones principales se encuentran el control de multitudes, la intervención en zonas de alta violencia urbana y las aprehensiones puntuales. Además, la unidad participará en operativos de seguridad durante eventos deportivos, festivales y espectáculos públicos, y se encargará del acompañamiento y traslado de delegaciones, celebridades y parcialidades deportivas.

Otra de sus tareas clave será la integración en cápsulas de seguridad, con el propósito de proteger la integridad de personas y bienes en contextos de riesgo.

Con esta incorporación, la Policía de Córdoba avanza en su proceso de modernización y profesionalización, fortaleciendo la presencia operativa en todo el territorio provincial.

