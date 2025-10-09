Quiénes son los detenidos por el brutal asalto a los jubilados de Carlos Paz

Dos policías y un tercer sospechoso se encuentran detenidos por el asalto violento que sufrió una pareja de jubilados a fines del mes de agosto en Villa Carlos Paz. La Fiscalía de Segundo Turno avanza con la investigación y se sospecha que los uniformados integraban una banda que actuó con extrema violencia y habría realizado una trabajo de «inteligencia previa» en la vivienda de calle Curuzú Cuatiá.

La hipótesis es que los policías habrían garantizado la logística necesaria para dar el golpe, el cual habría sido perpetrado por delincuentes que se encuentran prófugos y son intensamente buscados.

Por el caso, se encuentra detenido José Bruno (quien tiene antecedentes por otros hechos delictivos en la provincia) y cuya vivienda fue allanada a mediados de septiembre en Jesús María y su hijo, el ex policía Facundo Bruno, arrestado la semana pasada tras el análisis del celular de su padre. Este último, es reconocido en la ciudad de Carlos Paz por su vinculación con el funcionamiento de una presunta «mesa de dinero ilegal» en una concesionaria vinculada al narcotráfico y por haber sido aprehendido en el año 2021, en el marca de una causa que investigaba maniobras irregulares dentro de la Departamental Punilla.

Asimismo, se ordenó la detención del agente Wilson Mansilla, que se presume aportaba datos sobre los movimientos policiales en la zona del Centro Viejo (donde se ubica el domicilio de las víctimas).

El hecho se remonta al 31 de agosto, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de la pareja y los golpearon con extrema violencia para robarles. Incluso usaron un sable para herir al hombre, identificado como Dante Pedrotti, que sufrió una hemorragia intracraneal y recién recibió el alta médica esta semana, tras haber permanecido internado durante más de un mes internado.