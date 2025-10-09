Reforzaron controles antinarcóticos en el interior y detectaron marihuana en Villa Allende

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) incautaron varias dosis de marihuana durante un control preventivo en la ciudad de Villa Allende, en el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal para reforzar la presencia policial en el interior provincial.

El procedimiento se desarrolló sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Saavedra, donde los agentes identificaron a dos hombres de 21 y 22 años que transitaban por el lugar y a quienes se les secuestró la sustancia prohibida.

Tras esta intervención, la FPA continuó con controles antinarcóticos en distintos puntos de la provincia, incluyendo las terminales de ómnibus, accesos y zonas vulnerables de las localidades de Las Vertientes, Sampacho, General Roca, Santa Catalina y Devoto.

Este tipo de operativos busca prevenir el delito, fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas y garantizar una mayor presencia policial en el territorio provincial.