Robó una mochila en Tanti, lo rastrearon hasta su casa y quedó detenido

Un hombre que había cometido un robo en Tanti fue detenido durante un operativo policial que se desplegó en la ciudad de Villa Carlos Paz. Ocurrió luego que se activara la geolocalización de los teléfonos celulares que había sido sustraído y trascendió que fue aprehendido en un domicilio de la calle Lavoisier.

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Comando de Acción Preventiva y trascendió que el delincuente se había apoderado de una mochila negra que contenía teléfonos celulares.

Durante el operativo policial, se logró detener al sujeto de 37 años, quien además tenía dinero en efectivo y unos auriculares. Inmediatamente, se ordenó su traslado hacia la comisaría local y el secuestro de los elementos sustraídos.