Tremendo: Se quedó dormido al volante y estrelló su auto contra una palmera

Un conductor perdió el control de su auto y se estrelló esta madrugada contra una palmera en la costanera oeste de Villa Carlos Paz. El hecho se registró alrededor de las cinco de la mañana de este jueves 9 de octubre en la Avenida Bernardo D´Elía y trascendió que sólo se registraron daños materiales.

El hombre, de 37 años de edad, se trasladaba a bordo de un vehículo Peugeot 208 y manifestó que se quedó dormido al volante.

En el lugar, se hizo presente el personal de Inspectoría General y se le realizó control de alcoholemia.