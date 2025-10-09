Triple Crimen de Florencio Varela: "Florencia Ibáñez dijo que se robaron 300 kilos de cocaína"

El fiscal Adrián Arribas afirmó este jueves que Florencia Ibáñez, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que las víctimas “robaron 300 kilos de cocaína”.

La sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro amplió su testimonio en la Fiscalía de San Justo y luego fue trasladada por el Servicio Penitenciario bonaerense.

Por su parte, Guillermo Endi, el defensor de ambos acusados consideró que sus clientes “no mataron a las chicas” y remarcó que la sobrina del hombre de nacionalidad boliviana “aclaró los movimientos” del Volkswagen Fox blanco.

“Fueron a buscar parte de la droga robada”, agregó el letrado al formular declaraciones televisivas.

Pequeño J entró al país a fines de agosto desde Uruguay

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, quien espera a ser extraditado desde Perú para ser juzgado en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, ingresó al país el pasado 28 de agosto por la tarde y viajó, junto con otras dos personas, en Buquebus desde Uruguay.

“Se visualizan tres Individuos masculinos caminar sobre la vereda de la Avenida Antártida Argentina, en dirección al ingreso de la mencionada playa de estacionamiento, quienes serán identificados como NN1, NN2 y NN3”, detalla el informe.

Ahora, los investigadores tratan de saber quiénes son las dos personas que lo acompañaban para constatar si están vinculados a los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

En las últimas horas la Policía de la provincia de Buenos Aires identificó a dos prófugos. Los acusados fueron identificados como Alex Roger Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”.

Además, buscan a Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J. El sujeto fue identificado por Celeste Guerrero, una de las detenidas que rompió el pacto de silencio.