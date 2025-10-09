Un contenedor de basura terminó incrustado en un colectivo urbano en el barrio San Pablo de la ciudad de Córdoba. El hecho se registró este jueves en horas de la mañana en la intersección de las calles Pehuajó y Morón, y aún se investigan las causas que provocaron el impacto.

Una pasajera sufrió traumatismos, fue asistida en el lugar y luego derivada a una clínica privada.

La unidad pertenece a la empresa Sibus y se investiga cómo se produjo el accidente y si fue ocasionado por alguna maniobra del chofer. En tanto, trascendió que el resto de las personas que iban dentro del colectivo se encuentran ilesos.

Las imágenes que se dieron a conocer, muestran cómo el contenedor terminó atravesando el lateral del transporte.