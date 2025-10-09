Un motociclista protagonizó un grave accidente en Unquillo

Un motociclista sufrió graves heridas en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la Avenida Sabattini, la vía que conecta la Ruta E-53 y la Ruta E-57 en el corredor de Sierras Chicas.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil y una moto.

Como consecuencias del siniestro, el conductor del rodado menor recibió asistencia médica del servicio de emergencias CEC y debió ser traslado al Hospital Regional José Urrutia de Unquillo.

Es importante destacar, que en el lugar trabajaron los bomberos voluntarios, efectivos policiales y de Seguridad Ciudadana.