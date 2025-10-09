Un motociclista protagonizó un grave accidente en Unquillo

Sierras Chicas
Un motociclista protagonizó un grave accidente en UnquilloSufrió diversas heridas y fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Regional José Urrutia.
Un motociclista sufrió graves heridas en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la Avenida Sabattini, la vía que conecta la Ruta E-53 y la Ruta E-57 en el corredor de Sierras Chicas.
Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil y una moto.
Como consecuencias del siniestro, el conductor del rodado menor recibió asistencia médica del servicio de emergencias CEC y debió ser traslado al Hospital Regional José Urrutia de Unquillo.
Es importante destacar, que en el lugar trabajaron los bomberos voluntarios, efectivos policiales y de Seguridad Ciudadana.