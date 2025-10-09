Un niño sufrió graves heridas en un incendio en una casa de Bell Ville

Un niño de 11 años resultó gravemente herido tras un incendio registrado en una casa de Bell Ville. El episodio se produjo en horas de la noche en una vivienda de la calle Intendente Ponciano Vivanco 315 y trascendió que el menor sufrió quemaduras en un 40% de su cuerpo.

Todo se habría originado al intentar apagar el fuego de una olla que había sido encendida con alcohol.

Un servicio de emergencia se hizo presente en el lugar y brindó asistencia a un hombre de 62 años y tres menores de 7, 2 años y 11 años, quienes resultaron con heridas de distinta consideración. Sin embargo, la peor parte se la llevó el último que permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.