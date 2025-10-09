Un padre y su hija resultaron heridos en un accidente en Bialet Massé

Un choque entre un vehículo y una moto se produjo en las últimas horas en el barrio Mirador del Lago de Bialet Massé y dejó el saldo de dos heridos. Según pudo conocer El Diario, el accidente se registró alrededor de la medianoche en la intersección de las calles La Cumbre y Thea y el conductor del rodado menor sufrió una fractura en su pierna izquierda.

En el siniestro, se vieron involucrados una Ford EcoSport (donde iba un hombre de 34 años) y una Honda Titán 150 cc (conducida por un hombre de 33 años de edad que iba acompañado por su hija de 9 años).

En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias y brindó asistencia al motociclista y a su acompañante (que también sufrió escoriaciones) y dispuso el traslado de ambos hasta el Hospital Domingo Funes.