Una camioneta terminó colgada del guardarrail en el acceso a Almafuerte

Esta tarde, alrededor de las 14.30, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 722 de la Autovía Nacional 36, a la altura de la rotonda de acceso a la ex Ruta 36, en jurisdicción de Almafuerte.

Una camioneta Volkswagen Saveiro terminó su recorrido colgada del guardarrail luego de que su conductor, un hombre de 34 años domiciliado en Córdoba Capital, perdiera el control del vehículo tras quedarse dormido.

El conductor fue asistido y trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones leves. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para retirar el vehículo y restablecer la normal circulación en el sector.