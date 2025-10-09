Una joven fue apuñalada en Villa María y terminó en terapia intensiva

Una joven de 21 años fue atacada a cuchillazos en la ciudad de Villa María y fue internada de urgencia en el Hospital Pasteur. El hecho ocurrió el miércoles pasado en horas de la mañana en la calle Azcuénaga al 200 y trascendió que sufrió heridas de consideración en la cabeza, el tórax, el abdomen.

El ataque se registró en la vía pública tras una fuerte discusión entre dos mujeres. En un determinado momento, una de las involucradas sacó un arma blanca y agredió a la otra.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y dispuso el traslado de urgencia de la herida hacia el nosocomio local, donde quedó internada en terapia intensiva. En tanto, se busca intensamente a la agresora.