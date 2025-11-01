Carlos Paz: un vendedor ambulante agredió a policías y le hallan un arma blanca

Personal policial que patrullaba el área céntrica de Villa Carlos Paz observó a dos personas entre vehículos estacionados sobre la vía pública y decidió realizar un control preventivo.

Durante el procedimiento, uno de los hombres se ofuscó, agredió a los efectivos e intentó escapar, siendo reducido a pocos metros. Se trata de un hombre de 42 años, vendedor ambulante, al que se le encontró entre sus prendas un objeto punzante.

El detenido fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente. El arma blanca fue secuestrada por el personal actuante.