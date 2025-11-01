Cayó en Deán Funes un hombre ligado a una pareja narcomenudista detenida en octubre

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre mayor de edad en la ciudad de Deán Funes. Sobre el sospechoso pesaba una orden de detención vigente por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Lorenzo Tomalino, en barrio José Hernández. En el lugar, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Fuentes oficiales indicaron que el detenido estaría relacionado con un procedimiento anterior realizado por la FPA el 10 de octubre, donde había sido aprehendida una pareja dedicada al narcomenudeo y se incautaron estupefacientes y dinero.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Deán Funes ordenó el traslado del detenido y el envío de las pruebas recolectadas a sede judicial.