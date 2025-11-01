Desarticularon dos fiestas clandestinas con más de 300 personas y cobro de entradas

Durante la madrugada, la Policía de Córdoba desarticuló dos fiestas clandestinas realizadas en distintos puntos de la provincia: una en la ciudad de Córdoba y otra en Saldán. En ambos casos se constató la presencia de más de 300 personas y la organización de cobro de entradas, lo que derivó en la intervención conjunta de la Fuerza junto a la Fiscalía de Control y la Guardia Urbana local.

Los procedimientos culminaron con la clausura de los espacios, el secuestro de equipos de sonido y distintos elementos utilizados para la realización de los eventos. En uno de los operativos, un efectivo policial resultó lesionado luego de que algunos asistentes arrojaran objetos contundentes contra el personal interviniente.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente y las autoridades municipales correspondientes, mientras se avanza en la identificación de los responsables de la organización.