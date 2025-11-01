Detuvieron a cinco mujeres, cuatro de ellas menores, tras un robo en Nueva Córdoba

Efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron a cinco mujeres, cuatro de ellas menores de edad, luego de un hecho de robo ocurrido en inmediaciones de Plaza España, en el barrio Nueva Córdoba.

Según se informó, las jóvenes habrían abordado a una mujer en la vía pública y le sustrajeron pertenencias personales. Tras un rápido operativo, el personal policial logró localizarlas y recuperar los elementos robados, que fueron restituidos a la víctima.

Las detenidas fueron trasladadas a sede policial y puestas a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza en las actuaciones judiciales correspondientes.