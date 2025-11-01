Detuvieron a un delivery de cocaína tras cuatro meses de investigación

Tras cuatro meses de trabajo investigativo y múltiples denuncias anónimas al Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un operativo en la localidad de Tránsito, departamento San Justo, que culminó con la detención de un hombre y el cierre de un punto de venta de drogas.

El procedimiento se desarrolló en un domicilio de Pasaje Santa Fe s/n, donde los agentes, con apoyo de canes detectores de narcóticos, secuestraron varias dosis de cocaína, una motocicleta y elementos relacionados con la investigación.

De acuerdo con las averiguaciones, el detenido distribuía cocaína bajo la modalidad delivery en Tránsito y localidades vecinas. Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que dispuso su traslado a sede judicial.