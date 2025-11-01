Detuvieron a un joven por un robo en una quiniela de Córdoba y buscan a su cómplice

La Fiscalía de Instrucción del Distrito II, turno tres, a cargo del fiscal Luis Micheli, ordenó la detención de un hombre de 26 años acusado de participar en un robo calificado a una agencia de quiniela ubicada sobre calle Espora, cerca de la Ruta 20, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento fue llevado adelante por la Brigada de Investigaciones de la Unidad Judicial 6, que logró dar con el sospechoso tras diversas tareas investigativas. Según fuentes judiciales, hay otro participante del hecho que ya fue identificado, aunque continúa prófugo.

El detenido fue imputado formalmente y trasladado a sede judicial, mientras continúan las actuaciones para dar con el segundo implicado.