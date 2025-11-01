Escándalo en Cruz del Eje: imputan a policías por golpear y robar a un chico de 13 años

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de la fiscal Sabrina Ardiles, imputó a tres efectivos del ETER con base en Deán Funes por los presuntos delitos de lesiones leves calificadas y robo en perjuicio de un menor de 13 años.

El hecho ocurrió el 25 de octubre, cuando el menor fue interceptado por un móvil policial mientras circulaba en bicicleta hacia su casa. Según la investigación, los uniformados lo redujeron con violencia física y expresiones humillantes, causándole lesiones en el cuello y la muñeca izquierda, de acuerdo con el certificado médico incorporado a la causa.

Testigos indicaron que el chico había tenido una breve discusión con un amigo momentos antes, pero el conflicto había terminado. Sin embargo, fue detenido poco después por los policías. Un dato relevante es que no existe registro del procedimiento ni constancia de identificación del menor.

La madre del niño presentó la denuncia tras ser alertada por un amigo de su hijo. Para la Fiscalía, el accionar de los efectivos excedió los límites de un procedimiento legítimo y supuso un uso de la fuerza injustificado y desproporcionado.