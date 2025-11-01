Imputan a un adolescente que planeaba un tiroteo masivo en una escuela porteña

Un joven de 16 años fue demorado en su domicilio del barrio de Caballito, acusado de elucubrar y organizar un atentado masivo en un colegio porteño adonde supuestamente había concurrido, tras una alerta inicial emitida por el FBI de los Estados Unidos.

En sus redes sociales, el adolescente solía hacer apología del nazismo y glorificaba las conductas violentas, lo que disparó una investigación que terminó con el allanamiento del domicilio y la imputación del chico que había explicitado su intención de causar un tiroteo en una institución educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los perfiles del joven cuya identidad no trascendió por razones legales, se decía seguidor nazi, exaltaba a autores de ataques múltiples y masacres en todo el mundo y presentaba fuertes discursos de odio.

El puntapié lo dio el FBI, que se comunicó con la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y esta hizo la presentación ante las autoridades locales, interviniendo la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

En ese marco, el fiscal Horacio Azzolin, encargado de la UFECI, ordenó la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, que realizó un intenso ciberpatrullaje para ubicar al adolescente en una vivienda ubicada sobre la Av. Juan Bautista Alberdi, en el mencionado barrio porteño.

Durante el allanamiento realizado por los Federales y autorizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, fueron secuestradas varias réplicas de armas de fuego, cuchillos, municiones, gas pimienta, bombas molotov y dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, una notebook y un pendrive.

El joven permanecía junto a su familia al momento del operativo y fue puesto a disposición del juzgado interviniente y trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica, mientras la causa quedó caratulada como “Intimidación pública”.