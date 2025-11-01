Imputaron al joven detenido por la muerte en Altos San Pedro

Un joven de 27 años se encuentra detenido e imputado por la confusa muerte de un hombre que sufrió un fuerte golpe en una vivienda de Villa Carlos Paz. Lo encontraron inconsciente dentro de un inmueble del barrio Altos San Pedro donde se habría desatado un violento enfrentamiento que terminó con un desenlace fatal.

El caso es investigado por la Fiscalía del Tercer Turno y se ordenaron una serie de pericias en la propiedad.

El hecho ocurrió alrededor de las seis de la mañana en la calle Río Cuarto al 300 y el sujeto fue identificado como Marcos Antonio Cruz Nievas, quien trabajaba en una carnicería y sería oriundo de la Provincia de Jujuy.

Fue trasladado hacia el Hospital Gumersindo Sayago y minutos después se constató su fallecimiento.