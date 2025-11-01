Incendio destruyó una fábrica en Córdoba

Cordoba. Un importante incendio se desató ayer en una fábrica metalúrgica ubicada en el Parque Industrial Polo 52, al sur de la ciudad de Córdoba. Las llamas se propagaron rápidamente por las instalaciones y provocaron pérdidas materiales totales.

Efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba acudieron al lugar y trabajaron intensamente para controlar el siniestro, que afectó maquinaria y herramientas del establecimiento. Tras varias horas de labor, los equipos lograron sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otras naves industriales.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo personas heridas ni intoxicadas, aunque los daños materiales fueron de gran magnitud.

Peritos especializados trabajan ahora para determinar las causas que originaron el incendio, mientras se realiza un relevamiento de los daños y se evalúan las medidas de seguridad del predio.

