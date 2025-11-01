Intentaron sobornar a la Policía en Alta Córdoba con inhibidores de alarmas

Durante el encuentro entre Instituto y Rosario Central, personal de la Policía de Córdoba detuvo a tres hombres mayores de edad en el barrio Alta Córdoba. Los individuos se desplazaban en un automóvil en el que los efectivos hallaron dispositivos inhibidores de alarmas y una importante suma de dinero.

Según informaron fuentes policiales, los hombres intentaron sobornar a los uniformados para evitar el procedimiento, pero fueron aprehendidos en el acto. El vehículo y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, bajo intervención del magistrado interviniente.

El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones del estadio mientras se disputaba el encuentro de Primera División, reforzando las tareas preventivas en la zona ante el movimiento de hinchas y vehículos.