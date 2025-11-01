Murió un adolescente de 17 años al ser embestido por un conductor alcoholizado

Un trágico accidente de tránsito sacudió a Villa Nueva, en el departamento General San Martín. Ocurrió durante la madrugada de este sábado, cuando un automóvil Renault Sandero conducido por un joven de 18 años chocó contra una motocicleta Motomel 150 cc en la que viajaban dos muchachos de 17 y 20 años.

El impacto fue fatal: el adolescente de 17 años murió en el acto, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado al hospital local. Según informaron fuentes policiales, el test de alcoholemia practicado al conductor del auto arrojó resultado positivo.

El joven, que circulaba acompañado por su hermano de 16 años, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Villa María, que investiga las circunstancias del hecho.