Pelea fatal en Carlos Paz: murió un hombre tras una reunión entre amigos

Una reunión entre amigos terminó en tragedia esta madrugada en barrio Altos de San Pedro, sobre calle Río Cuarto al 300, en Villa Carlos Paz. Según los primeros datos, el grupo se había juntado después de un partido de fútbol femenino para compartir el llamado “tercer tiempo”, pero una discusión derivó en un violento enfrentamiento.

Alrededor de las seis de la mañana, la Policía fue alertada por una pelea en una vivienda de la zona. Al ingresar, los efectivos encontraron a un hombre de 35 años inconsciente. Fue trasladado al hospital Sayago, donde los médicos constataron su fallecimiento a raíz de un traumatismo de cráneo.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima habría mantenido un forcejeo con otro joven de 27 años, quien le habría provocado la lesión fatal. El caso es investigado por el Ministerio Público Fiscal, mientras el agresor permanece detenido a disposición del magistrado interviniente.