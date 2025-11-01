¿Quién es el hombre que murió tras una pelea en Villa Carlos Paz?

Un hombre de 35 años perdió la vida tras el violento enfrentamiento que se registró esta madrugada en el barrio Altos San Pedro de Villa Carlos Paz. Según pudo conocerse, el hecho ocurrió alrededor de las seis de la mañana en la calle Río Cuarto al 300 y trascendió que la víctima fue encontrada dentro de una vivienda y presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

En un primer momento, fue trasladado hacia el Hospital Gumersindo Sayago y minutos después se constató su fallecimiento.

El sujeto fue identificado como Marcos Antonio Cruz Nievas, quien trabajaba en una carnicería y era oriundo de la Provincia de Jujuy.

Por el caso, fue detenido un joven de 27 años que se encuentra a disposición de la Fiscalía de Turno.

Es importante destacar que la víctima y el agresor se conocían y trascendió que mantenían una relación de amistad.