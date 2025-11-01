Un adolescente murió tras un choque con un auto que conducía un joven alcoholizado

Un trágico accidente de tránsito terminó con la vida de un adolescente durante la madrugada de este sábado en Villa Nueva, Córdoba. La víctima, un joven de 17 años, viajaba en una motocicleta Motomel 150 cc junto a otro joven de 20 años cuando fueron embestidos por un Renault Sandero conducido por un joven de 18 años.

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Carranza y calle Córdoba. Según informaron fuentes policiales, el adolescente falleció en el acto, mientras que su acompañante fue trasladado al hospital local con heridas de distinta gravedad.

El conductor del auto dio positivo en el test de alcoholemia realizado en el lugar. Actualmente, el joven de 18 años quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Villa María, mientras se continúan las investigaciones sobre el accidente.