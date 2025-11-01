Un hombre de 71 años sufrió una descompensación fatal jugando al fútbol

Una tarde de fútbol terminó en tragedia en barrio Don Bosco, en la ciudad de Córdoba. Un hombre de 71 años murió tras descompensarse repentinamente mientras disputaba un encuentro amateur en una cancha ubicada sobre avenida Ramón Cárcano al 75.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Córdoba, el hombre se desvaneció en pleno partido, lo que generó alarma entre sus compañeros y espectadores. Fue trasladado en un vehículo particular hacia un centro asistencial cercano, desde donde intentaron derivarlo a un hospital para una mejor atención.

Pese a los intentos por reanimarlo, falleció durante el trayecto. En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias, que constató el deceso al llegar.

Las autoridades judiciales intervinieron para determinar las causas exactas de la muerte.