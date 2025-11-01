Un hombre ebrio atacó a vecinos al ser detenido en Carlos Paz

Durante la madrugada de este sábado, personal del Comando de Acción Preventiva realizaba patrullaje en inmediaciones de Libertad y Maipú, en el centro de Carlos Paz, cuando observó una camioneta Mitsubishi Montero realizando maniobras peligrosas.

Al ser controlado, el conductor —un hombre de 52 años— presentaba evidentes signos de ebriedad. Ante la llegada del personal de Inspectoría para practicarle el test de alcoholemia, el hombre reaccionó con violencia, intentó darse a la fuga y agredió a los transeúntes que se encontraban en el lugar.

Finalmente, los efectivos lograron reducirlo y trasladarlo a la Alcaldía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. El vehículo fue secuestrado.