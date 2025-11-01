Un hombre ebrio atacó a vecinos al ser detenido en Carlos Paz

Escándalo en pleno centro
Un hombre ebrio atacó a vecinos al ser detenido en Carlos PazEl hecho ocurrió en la madrugada de este sábado, cuando un hombre de 52 años que conducía una Mitsubishi Montero fue detenido luego de intentar escapar y provocar incidentes al negarse al test de alcoholemia.
Durante la madrugada de este sábado, personal del Comando de Acción Preventiva realizaba patrullaje en inmediaciones de Libertad y Maipú, en el centro de Carlos Paz, cuando observó una camioneta Mitsubishi Montero realizando maniobras peligrosas.
Al ser controlado, el conductor —un hombre de 52 años— presentaba evidentes signos de ebriedad. Ante la llegada del personal de Inspectoría para practicarle el test de alcoholemia, el hombre reaccionó con violencia, intentó darse a la fuga y agredió a los transeúntes que se encontraban en el lugar.
Finalmente, los efectivos lograron reducirlo y trasladarlo a la Alcaldía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. El vehículo fue secuestrado.