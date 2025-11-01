Un vehículo volcó tras un choque ocurrido en pleno centro

Un violento accidente se registró esta mañana en la intersección de avenida Uruguay y Pellegrini, en Villa Carlos Paz. Un Renault Clio, conducido por una joven de 23 años, terminó volcado sobre el carril contrario tras colisionar con una Ford EcoSport manejada por un hombre de 52 años.

Ambos vehículos circulaban hacia el norte cuando el Clio intentó esquivar al SUV y terminó golpeándolo desde atrás. Como consecuencia de la maniobra, el auto se dio vuelta y quedó invertido en medio de la calzada.

La conductora sufrió heridas leves y fue asistida en el lugar por personal médico. El conductor de la EcoSport resultó ileso. Bomberos, Seguridad Urbana y Policía trabajaron en la zona, restableciendo la circulación minutos más tarde.

