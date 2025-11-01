Usaba un negocio como fachada para vender cocaína: una mujer fue detenida

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a una mujer de 38 años en Marcos Juárez, acusada de utilizar un local comercial como fachada para la venta de cocaína. El procedimiento se concretó tras múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal.

La detención se produjo en la vía pública, sobre calle Del Niño, donde los agentes interceptaron a la sospechosa y secuestraron el automóvil en el que se movilizaba. Posteriormente, se allanó una vivienda en calle De los Inmigrantes al 1800, en barrio Sabattini, donde funcionaba un negocio de “todo suelto” que la mujer habría usado para encubrir la actividad ilícita.

En el lugar se incautaron $461.000, sustancia de corte y otros elementos vinculados a la causa. Además, se comprobó que la acusada realizaba entregas bajo la modalidad delivery.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Marcos Juárez ordenó el traslado de la detenida y el secuestro de las evidencias.