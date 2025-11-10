Caso Cecilia Strzyzowski: una antropóloga confirmó que los restos hallados eran de una mujer adulta

En la décima audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, una antropóloga del Equipo de Antropología Forense de Córdoba confirmó que los restos óseos hallados en la chanchería del clan Sena pertenecen a una mujer adulta y que la degradación por el fuego fue intencional.

La especialista Anahí Ginarte, quien declaró como testigo, explicó que los huesos recuperados en el Campo Rossi, propiedad de la familia Sena, fueron hallados tres semanas después del crimen ocurrido en junio de 2023. Entre las piezas identificadas mencionó vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales, todos pertenecientes a una única mujer adulta.

Ginarte detalló que solo los restos humanos habían sido expuestos al fuego durante un prolongado proceso de combustión, mientras que otros fragmentos encontrados en el lugar no mostraban señales de haber sido quemados. Además, señaló que el nivel de calcinación, y no de simple carbonización, indica que el cuerpo estuvo sometido a temperaturas superiores a los 800 grados durante entre tres y siete horas.

Debido al alto grado de deterioro, no fue posible obtener ADN que permita una identificación precisa. Sin embargo, la perito aclaró que, aunque no se pudo confirmar que los restos correspondan a Cecilia, tampoco se puede descartar esa posibilidad.

Durante la misma jornada declararon otros testigos que aportaron información sobre el entorno de los imputados. Anabella Obregón, hermana de Gustavo Obregón —acusado de encubrimiento agravado—, relató que su hermano actuaba como “niñero de César Sena” y mantenía una relación de extrema confianza con Emerenciano Sena. También reveló que Fabiana González, su cuñada, tenía copias de las llaves de la casa de los Sena, ubicada en Santa María de Oro 1460, donde se habría cometido el crimen.

Obregón recordó además que, tres días después del asesinato, durante un cumpleaños familiar, su hermano le pidió que le comprara un nuevo teléfono porque el suyo “no funcionaba bien”. El aparato viejo quedó en su poder y luego fue entregado a la Justicia.

Por su parte, Fabiana Lemos, integrante del movimiento social liderado por los Sena y profesora de costura en la escuela del barrio Emerenciano, sostuvo que Marcela Acuña daba órdenes a través de Fabiana González, quien las transmitía al resto de los miembros, entre ellos Obregón.

El juicio continúa con nuevas declaraciones previstas para los próximos días, mientras el tribunal busca esclarecer el rol de cada uno de los implicados en el femicidio que conmocionó a Chaco y al país.